Sp vil ha tidsramme for nytt ulvevedtak

NTB Innenriks

Senterpartiets Ole André Myhrvold framholdt i Stortingets spørretime at kjennelsen i Oslo tingrett tirsdag ikke kan sees som noe annet enn et forsøk fra WWFs side på å trenere et demokratisk vedtak. Han etterlyste et tidsperspektiv over hvor fort Stortinget kan vente et nytt vedtak.

– Forføyningen som nå gjelder, vil enten ankes, bli et nytt vedtak eller en rettskraftig dom. Vi vil gjennomgå kjennelsen med regjeringsadvokaten og avgjøre neste skritt fra statens side, svarte Helgesen. Han la til at han vil legge vekt på å følge opp føringene fra Stortingets vedtak i vår.

Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etterlyste handling fra Klima- og miljødepartementet og viste til at langsom saksbehandling har trenert jakten før.

– Vi håper å komme med avgjørelsen tidligere i år enn i fjor, men vi respekterer rettens kjennelse og har derfor stoppet jakten, svarte Helgesen.

Oslo tingrett ga tirsdag Verdens naturfond (WWF) medhold i at ulvejakta utenfor ulvesonen i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark må stanses inntil retten har vurdert om ulveforvaltningen er i tråd med loven og med internasjonale konvensjoner. Det er felt fem av de tolv ulvene i kvoten siden jakta startet 1. oktober.

Den totale kvoten for årets jakt er 50 ulver. 26 av disse kan felles utenfor ulvesonene. Fordelingen av de inntil 24 som skal tas ut inne i sonene, kommer det vedtak om fra Klima- og miljødepartementet før denne jakten starter 1. januar.

(©NTB)