SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent, justert for sesongvariasjoner

NTB Innenriks

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det 8.000 færre ledige i september. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.

Tallene for september (som er gjennomsnittet for perioden august til oktober) viser dessuten at antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra juni.

Ifølge AKU-tallet steg det sesongjusterte tallet på arbeidstakere med 12.000 personer fra juni til september. Også dette er innenfor feilmarginen.