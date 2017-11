Nå kommer ekstremværet Ylva i Nord-Norge

NTB Innenriks

Fra onsdag kveld er det ventet økning til sørøstlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 40 til 50 meter per sekund. Ekstremværet har fått navnet Ylva.

– Ekstremværet treffer først i Nordland i kveld og øker utover natten. I Troms vil det tilta torsdag morgen, sier meteorolog Tore Vassbø ved Meteorologisk institutt til NTB.

Store lokale variasjoner

Han forteller at uværet vil være på sitt sterkeste i Nordland torsdag formiddag. I Troms blir det sterkest torsdag kveld, der det ventes full storm utsatte steder torsdag, med vindkast på 35 til 50 meter per sekund.

– Vinden kommer fra sørøst i kast over fjellene og ned i dalene. Det kommer til å være store lokale variasjoner, og enkelte områder kan være nesten vindstille mens nabodalen har kraftig vind, sier Vassbø. Han legger til at stormen i hovedsak vil ramme indre strøk. Det er ikke utstedt ekstremvarsel for Lofoten og Vesterålen i Nordland.

Det er vinden som blir dominerende i stormen. Det er ikke meldt om særlig mye nedbør, men den vil i hovedsak komme som snø.

– Farlig utendørs

– Det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog, skriver Meteorologisk institutt.

Vassbø anbefaler å sikre løse gjenstander utenfor bygninger.

– Det kan bli skade på trær, som igjen kan føre til skade på strømnett og bygninger, sier meteorologen.

– Ellers oppfordrer vi til å ikke reise om man ikke må.

Stormen har fått navnet Ylva i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge. Forrige ekstremvær i Norge var Vidar, som rammet Vestlandet i januar med ekstrem høy vannstand.

Regn og vind i vest

Meteorologisk institutt har også været under økt overvåking i andre deler av landet.

I Rogaland ventes det mye nedbør fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og indre strøk. Det kan komme mellom 100 og 120 millimeter i løpet av 24 timer.

I Hordaland er det ventet mye nedbør i Sunnhordland fra sent onsdag ettermiddag. Her kan det komme mellom 90 og 120 millimeter. Torsdag ettermiddag og tidlig kveld er det dessuten ventet kraftige vindkast som kan komme opp i 35–40 meter per sekund.

Like kraftig kan vinden bli i Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag og kveld.

Dersom situasjonen blir verre for disse områdene, kan det bli utstedt et ekstremværvarsel også her.