Lærere jubler for nytt skolekrav

NTB Innenriks

– Dette er en merkedag for skolen, og særlig elevene. Jeg må rette en fantastisk stor takk til KrF som har kjempet fram dette, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB.

I budsjettavtalen som de fire borgerlige partiene ble enige om onsdag, legges det inn krav om at det maks skal være 16 elever per lærer i 1.–4. trinn og maks 21 elever per lærer i 5.–7. trinn. Fra 2019 strammes dette ytterligere inn til 15 per lærer i 1.–4. trinn og 20 elever per lærer i 5.–7. trinn.

– Dette er den minstenormen som foreldre, elever og lærere har kjempet for. Dette sikrer alle elever et minimum av lærere rundt seg, og det øker muligheten for å gi mer tilpasset opplæring, sier Handal, som også takker andre partier som har engasjert seg i saken.

Han mener den nye normen er viktig for å sikre at penger som går til økt lærertetthet, faktisk blir brukt til dette.

– Det er bevilget 4,3 milliarder kroner til styrket lærertetthet de siste åtte årene, uten at kommunene har klart å gi elevene nettopp det. Derfor er dette tiltaket nødvendig, sier han.

