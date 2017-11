Høy aktivitet på Oslo Børs – hovedindeksen ned

NTB Innenriks

Schibsteds B-aksje var klart mest omsatt onsdag, og den falt med 8,1 prosent til 209,50 kroner. Selskapet meldte tirsdag at det ønsket å gjennomføre en emisjon. Nesten 12 millioner B-aksjer ble utstedt til 211 kroner, noe som gir selskapet en kapitalinnsprøytning på 2,5 milliarder kroner. Emisjonskursen var rundt 7 prosent lavere enn sluttkursen tirsdag. Pengene skal brukes til å styrke egenkapitalen og til oppkjøp innen rubrikkannonser på nett.

Schibsteds A-aksje endte på sjuendeplass på omsetningslisten og falt 6,7 prosent i handelen onsdag.

Marine Harvest gikk ned 0,2 prosent, det samme gjorde Telenor. Yara falt 0,8 prosent. Ved siden av Schibsted var Aker BP dagens taper med et fall på 3,5 prosent.

Norsk Hydro var opp 2,8 prosent, Statoil endte opp 0,2 prosent, mens DNB økte med 0,3 prosent.

Bildet var blandet på de toneangivende børsene rundt om i Europa. DAX 30 i Frankfurt falt 0,8 prosent, FTSE 100 i London steg med 0,3 prosent, mens CAC 40 i Paris steg med 0,1 prosent.

Oljeprisen nøt godt av fallende oljelagre i USA og rykter om at Saudi-Arabia vil forlenge sitt produksjonskutt med ni måneder. Ved 17-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 62,9 dollar på spotmarkedet, noe som er 35 cent mer enn ved midnatt. Den amerikanske lettoljen gikk på sin side for 57,7 dollar fatet, en oppgang på en halv dollar i løpet av handledagen.

