Forsvareren til drapssiktet kvinne godtar at 21-åringen fengsles

Den drapssiktede 21-åringen var for syk til å møte i Nord-Troms tingrett under fengslingsmøtet onsdag.

21-åringen som er siktet for å ha drept den 84 år gamle kvinnen, er innlagt på sikkerhetsposten på Åsgård sykehus, skriver Nordlys.

Regionlensmann Arnold Nilsen sier til NTB at fengslingskjennelsen ikke er ventet før torsdag formiddag.

Det er all grunn til å tro at kvinnen blir varetektsfengslet, slik politiet har bedt om. Advokat Ulf E. Hansen, som er oppnevnt som forsvarer for kvinnen, sier hun vil bli holdt i varetekt på sikkerhetsposten på Åsgård psykiatriske sykehus i Tromsø.

– Der er hun underlagt samme regime som ved en fengsling, men et ordinært fengsel vil være skadelig i hennes situasjon, sier Hansen.

Politiet begrunner fengslingsbegjæringen med bevisforspillelsesfare, gjentakelsesfare og at det ville vært i strid med den allmenne rettsoppfatningen og skapt utrygghet dersom 21-åringen løslates.

Under fengslingsmøtet kom det fram at den drepte kvinnen hadde omfattende skader da hun ble funnet død.

Kjent i alternativmiljøet

Den 84 år gamle kvinnen som ble drept i Lenvik mandag, skal ha forsøkt å hjelpe 21-åringen som nå er siktet for å ha drept henne.

Den drepte kvinnen har skrevet flere bøker der hun fortalte hvordan hun angivelig kommuniserte med døde mennesker. Hun var også kjent som healer i lokalmiljøet, skriver Nordlys.

Blant dem som skal ha søkt hjelp hos 84-åringen, er den 21-årige kvinnen som nå er siktet for å ha drept henne, ifølge avisen. Politiet vil foreløpig ikke kommentere disse opplysningene.

Den siktede kvinnen er ikke avhørt av politiet, og hun har vært for syk til å møte sin forsvarer.

– Hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Jeg har vært i kontakt med sykehuset, og vi er enige om at jeg holder meg i ro til situasjonen er avklart og til hun er kommet i bedre form, sa Hansen til NTB tirsdag kveld.

Ikke identifisert

21-åringen ble pågrepet i huset der den 84 år gamle kvinnen ble funnet død mandag ettermiddag. De to bodde i nærheten av hverandre på Øyjord, noen kilometer utenfor Finnsnes. Politiet har ikke gitt noen opplysninger om drapsvåpenet, men nødmeldingene som kom inn til politiet mandag, gikk ut på at en kvinne hadde truet med kniv.

Politiet har fortsatt ikke identifisert drapsofferet formelt. De vil derfor ikke frigi navnet hennes. Politiet opplyser imidlertid at de har all grunn til å tro at kvinnen som ble drept, er kvinnen som bodde i huset.

– Det har vist seg vanskeligere enn først antatt å fastslå en sikker identifisering av avdøde, sa politiet i en pressemelding onsdag formiddag.

Den foreløpige obduksjonsrapporten vil ikke foreligger før mot slutten av uken, har politiet tidligere sagt til NTB.

