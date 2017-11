Datter erkjenner likskjending i drapssak

NTB Innenriks

Kari Grønnestad ble funnet drept i et hundebur som var senket i Skienselva i april 2015. Hennes 33 år gamle datter ble siktet for drapet, mens datterens samboer ble siktet for brudd på hjelpeplikten. I januar i år ble siktelensen henlagt av Riksadvokaten på grunn av bevisets stilling.

I august i år ble datteren og samboeren tiltalt for likskjending, og nå erkjenner datteren straffskyld for dette, skriver Telemarksavisa. Erkjennelsen kom i nye avhør i september.

– De tidligere avhørene vi hadde hatt var rettet inn mot det de da var siktet for. Derfor måtte vi ha nye avhør. Hun har gitt en forklaring rundt hva som faktisk skjedde, og hun erkjenner straffskyld, sier politiadvokat Guro Siljan i Sørøst politidistrikt.

Forsvarer Ellen Holager Andenæs sier kvinnen hele tiden har forklart det samme.

– Jeg har ingen kommentarer utover at min klient venter på at saken blir berammet og kan avsluttes, sier hun.

Kari Grønnestad ble meldt savnet 4. juni 2012, og det tok nesten tre år før levningene hennes ble funnet. Det skjedde etter at datterens ekskjæreste fortalte politiet at datteren hadde drept moren og dumpet henne i Skienselva. Datteren har tidligere pekt ut ekssamboeren som den skyldige i drapet, skriver VG.

(©NTB)