Astrup: – Det kan bli en lang natt

– Jeg kan ikke kommentere enkeltdeler, men det er krevende spørsmål som gjenstår å bli enige om. Samtidig så har vi kort tid igjen. Derfor viktig å bruke tiden i innspurten, sa Ropstad, som er finanspolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti.

Ropstad vil ikke kommentere om det er enkeltsaker der partiet er villig til å fire på kravene, og sa at de må se på totaliteten. Selv om det ikke var før etter klokka 23 partene møttes igjen, tror ikke Ropstad at de vil klare å bli ferdige med det første.

– Vi har vel en frist til klokka 10 i morgen, og vi håper å nå den, sa han.

– Kan bli lenge

– Det kan bli en lang natt, sa Høyres Nikolai Astrup da han gikk inn i statsrådssalen tirsdag kveld.

– Målet er å bli ferdige slik at vi kan presentere et resultat så snart som mulig. Det er en del saker som skal diskuteres, men vi er ikke så langt unna hverandre. Så vi har en ambisjon om at vi skal komme fram til en enighet alle fire partier kan være fornøyd med, sa Astrup.

Venstres Terje Breivik sa tidligere tirsdag kveld til TV 2 at selv om han verken kan eller vil kommentere hva som ligger på bordet, så skal det være nært en løsning for Venstres del.

– Regjeringen har kommet Venstre i møte på mange viktige ting, sa Breivik.

Ropstad ser på helheten

I KrFs alternative budsjett er det satt av 350 millioner kroner til innføring av en lærernorm i 2018. Helårseffekten er 850 millioner. Andre spørsmål som skaper besvær i budsjettinnspurten er knyttet til den såkalte maskinskatten samt krav om forbedringer i den nye modellen for pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn.

– Jeg opplever at det har vært bevegelse. Alt dette er spørsmål som er viktig for KrF, men jeg håper og at vi nærmer oss en løsning alle fire kan gå for, sa Ropstad til NTB før møtet.

– Nytt tilbud

Tirsdag ettermiddag møttes Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF til nytt forhandlingsmøte etter at regjeringspartiene hadde lagt et nytt tilbud på bordet. Etter om lag to timer på møterommet, kunne partene konstatere at det nærmer seg en enighet.

Finanskomiteen skal avgi sin innstilling 30. november, en frist som for øvrig ble utsatt med en uke allerede før forhandlingene startet.

