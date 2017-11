Askim-ordføreren: – Vi er triste alle sammen

NTB Innenriks

– I dag er vi et lokalsamfunn som er triste alle sammen. Samtidig må jeg berømme det oppbudet av frivillige og letemannskaper som deltok i letingen etter gutten tirsdag kveld. Det var over all forventning. Det varmer hjertet å se så mange engasjerte mennesker, sier Askim-ordfører Thor Hals (H) til NTB.

Sjuåringen var elev ved Askimbyen skole og ble meldt savnet da han ikke kom hjem etter skolen tirsdag ettermiddag. Han ble hentet av sin far med bil, men ble sluppet av siden han ønsket å gå hjem selv. Guttens pårørende varslet politiet i 19.30-tiden om at han ikke hadde kommet hjem, og det ble deretter satt i verk en større leteaksjon.

I vannet i flere timer

Brannvesenets dykkere fant til slutt gutten død i Parkdammen i Askim folkepark ikke langt fra skolen ti minutter over tolv natt til onsdag. Han hadde trolig ligget i det delvis islagte vannet i flere timer.

– Tidspunktet for når han havnet i vannet er det vanskelig å si noe om, men vi kan ikke utelukke at han har ligget i vannet i noen timer. Det er noe vi ønsker å få svar på i forbindelse med etterforskningen, sier fungerende seksjonsleder ved etterforskningsseksjonen i Indre Østfold politistasjon, Svend Åge Sletten, til NTB.

Gutten ble onsdag sendt til obduksjon. Politiet jobber nå med å kartlegge bevegelsene hans tirsdag ettermiddag og utover kvelden. Sletten forteller at det ikke var første gang gutten valgte å gå hjem selv.

– Han ble hentet av faren utenfor SFO, men valgte å gå hjem selv, som han har gjort flere ganger før. Vi jobber nå med å avhøre familien og personer som kan ha informasjon i saken og som kan ha observert gutten. Vi sjekker også om det er videoovervåking i området rundt folkeparken og Askim sentrum som kan komme til nytte, sier politiadvokaten.

– Veldig tøft

Guttens familie blir nå ivaretatt av kommunens kriseteam. Ved Askimbyen skole var ansatte og medelever i sorg onsdag. Det første rektor Tone Kjenæs gjorde da hun kom til skolen tidlig på morgenen, var å snakke med alle barna på SFO, skriver lokalavisen Smaalenenes Avis.

– Dette er veldig, veldig tøft. Nå er det viktig at vi står sammen. Det var mange hundre ute og lette etter gutten i går kveld. Nå er det veldig stille her, sier Kjenæs til NRK.

Alle de ansatte ved skolen ble tidlig onsdag morgen samlet på personalrommet, og elevene ble deretter samlet i klassene sammen med sine kontaktlærere.

– I dag har det vært viktig for oss å samle de ansatte på skolen før skolestart. Deretter ble elevene samlet for å lage en annerledes skoledag for dem slik at de kan være sammen og gjøre litt forskjellige aktiviteter, sier ordfører Thor Hals.

Klokken 8.30 åpnet skolen gymsalen for familie, naboer, søsken og andre berørte. Også kommunens kriseteam, med blant annet skolens helsesøster, ville være til stede i gymsalen fram til klokken 18 onsdag ettermiddag.

– Folk bryr seg

Store styrker fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder deltok i letingen tirsdag kveld, sammen med helikopter og andre ressurser fra politiet. Også flere hundre frivillige lette etter gutten hele kvelden.

– Dette viser at Askim er et lokalsamfunn der folk bryr seg. Det er godt å vite at vi bryr oss og stiller opp når det trengs, sier ordfører Thor Hals.

(©NTB)