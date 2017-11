Stor snøskredfare i Hardanger og Rogaland og ekstremvær i nord

NTB Innenriks

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt varsel om stor snøskredfare ved Hordalandskysten og Rogaland, og flom- og jordskredvarsel for Hordaland, Rogaland og vestlige deler av Agder. Grunnen til varslene er mye regn og stor snøsmelting. Faren øker onsdag kveld.

– Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann, skriver NVE.

NVE anbefaler rensing av dreneringsveier og stikkrenner, og skriver at det kan oppstå lokale oversvømmelser og flomskader.

Kan bli ekstremvær i nord

Meteorologene varsler også om full storm i nord og sier vindkastene i de tre nordligste fylkene kan bli så sterke som 35–40 meter i sekundet.

– Det er indre strøk som får mest vind, og der er ikke folk så vant til så kraftig vind. Vind fra øst er en retning som kan gi ganske store skader i indre strøk, sier statsmeteorolog Therese Pedersen.

– Det kan være vindstille noen plasser, mens det er farlig vind andre steder. Det er eventuelt vindkastene som kan løfte tak og rive ned trær, fortsetter meteorologen.

Vinden vil øke i Nordland på onsdag, men vil være på sitt kraftigste torsdag formiddag. Torsdag ettermiddag står Troms for tur, før Vest-Finnmark får vinden natt til fredag.

Kraftig regn

Fra natt til onsdag ventes liten storm på kysten sør for Boknafjorden og i fjellet, og lokalt kraftige vindkast på 30–35 meter i sekundet i indre strøk i Rogaland og Hordaland.

Det er også utstedt OBS-varsel om mye regn i indre strøk i Vest-Agder. Her ventes det mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag. Det er estimert at det vil regne 40–80 mm på 24 timer, og at det vil være mest nedbør i de tolv første timene av torsdag.

Yr varsler om fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng.

Værvarslene kan følges på varsom.no

