Småbrukerlaget om ulvejaktstans: – Det kan ikke være sant!

– Jeg reagerer med vantro. Det kan ikke være sant. Det er helt utrolig når det fins så mye bevis for at det ikke går an å leve med så mye ulv, sier Furuberg til NTB.

– Nå må alle gode krefter som vil ivareta sikkerhet for folk og fe virkelig si fra, sier hun videre, og viser til en historie fra Grue Finnskog som fortalte at en ulv hadde fulgt etter to gutter på 12–13 år.

Hun ber stortingsflertallet om å ta grep.

På spørsmål om ikke kjennelsen viser at lisensjakta foregår på sviktende juridisk grunnlag, svarer Furuberg:

– Om det er det ene eller det andre så må det tas et tak for at det skal bli levelig, for det går ikke an lenger.

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag mener kjennelsen er alvorlig.

– Det betyr i praksis at en suspenderer forvaltningen av ulv på norsk territorium, sier han til NTB:

– Når vi vet hvilket vekstpotensial det er i en ulvestamme er dette veldig bekymringsfullt for landbruks- og utmarksnæringa i Norge, fortsetter han.

Både han og Furuberg håper at jaktstansen vil vare så kort som mulig.

