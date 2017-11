Ny avtale for transport av laboratorieprøver

NTB Innenriks

A-postordningen blir avviklet ved årsskiftet. Tidligere i høst uttalte Senterpartiets Kjersti Toppe at hun var bekymret for at dette ville gå ut over pasientene i usentrale strøk fordi det kunne ta lengre tid å sende prøver fra legekontor til laboratorier.

Nå har Sykehusinnkjøp forhandlet fram en avtale med Posten AS på vegne av helseforetakene.

– Det har vært viktig for oss å få denne avtalen på plass i god tid før nyttår. Posten Norge AS skal nå levere laboratorieprøver til et fornuftig prisnivå, noe vi er godt fornøyd med, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Tjenesten helseforetakene kjøper heter «Bedriftspakke ekspress over natten». Prisen skal være den samme over hele landet.

Avtalen skal også sikre utkjøring lørdager, slik at blodprøver som sendes fredag, vil ankomme laboratoriene neste dag.

– Selve prisen er forhold mellom avtalepartnerne, men avtalen sikrer nå at sykehusene kan begrense sine kostnadsøkninger når A-postordningen avvikles ved nyttår, sier Istad.

(©NTB)