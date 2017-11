Meyer hardt ut mot Jensens SSB-svar

NTB Innenriks

Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) er grundig fulgt opp av Finansdepartementet, skriver Jensen i tirsdagens brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier Frp-statsråden, som mener det var «nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB».

Men Meyer karakteriserer brevet slik:

– Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier hun i en uttalelse til NTB.

Jensens brev ble sendt to timer før komiteens møte tirsdag. Der ble det raskt klart at Stortinget trenger mer tid på å behandle saken. Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier det er bred enighet om å stille statsråden flere spørsmål.

– Vi kommer til å sette et nytt møte onsdag klokken 17 for å vurdere hvilke spørsmål vi skal stille, sier han.

Slår tilbake

Meyer peker på at bekymringene fra departementet knyttet til omorganiseringen i SSB har vært av ulik karakter. Hun går punkt for punkt i rette med Jensens svar.

– Svarene fra finansministeren er ufullstendige, fordi de ikke redegjør for hva SSBs ledelse svarte, og hva ledelsen foretok seg for å imøtekomme bekymringene departementet hadde. Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, sier Meyer.

Hun trekker fram ett forhold til:

– Finansministeren redegjør heller ikke for at det var et behov i SSB for å omstille forskningsavdelingen for å heve kvaliteten og redusere sårbarheten på SSBs leveranser.

Strid om mandat

Sentralt for kontrollkomiteen er hvilken kontakt det har vært mellom departementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk.

I sitt svarbrev går Jensen gjennom sin versjon av konflikten. Statsråden fremholder at departementet gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for omorganiseringen.

Overfor VG slo flere av medlemmene i statistikklovutvalget fast at det ikke lå i det opprinnelige mandatet å vurdere forskningsavdelingen. Men ifølge Jensen er det gjentatte ganger det siste året blitt understreket at også forskningsavdelingen skal vurderes av utvalget.

Hun skriver at utvalget allerede i fjor høst fikk i oppgave å se på forskningsvirksomheten, et nøkkelpunkt i konflikten. I SSB-omorganiseringen skulle 25 forskere flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Bekymringen steg

Også på møter i vår og i høst skal både Jensen og andre departementer ha uttrykt uro.

– Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmennheten syntes alvorlig svekket, heter det i brevet.

– I oktober tok Meyer de planlagte endringene over i en implementeringsfase. Da steg bekymringen. Det var reell grunn til å betvile om SSB kunne levere analyser og modellberegninger til brukerne.

For å skape ro rundt SSB sier Jensen hun blant annet har bedt byrået om å sette omorganiseringen på hold og anmodet SSB-styret om å vurdere virksomhetsprinsippene og kriteriene for innplassering i forskningsavdelingen.

(©NTB)