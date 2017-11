KrF vil ikke hindre storfylket Viken

NTB Innenriks

Viken ble vedtatt at Stortinget før sommeren, men opposisjonen ønsket omkamp om sammenslåingen og har fridd til KrF. Partiet vender imidlertid tommelen ned for forslaget, bekrefter KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Brandsdal overfor Aftenposten.

KrF sikret sammen med Venstre, Frp og Høyre flertall for regionreformen i juni, selv om partiet i utgangspunktet ikke ønsket den nye storregionen Viken med mer enn 1,2 millioner innbyggere.

Partiet viser også nå til at man «i respekt» for enigheten mellom partiene tidligere i år om regionreformen ikke vil «fremme eller stemme (for) noen reverseringer eller endring av den nye fylkesstrukturen som Stortinget vedtok 8. juni 2017», skriver avisen.

I merknadene sine framholder KrF at de nye regionene må tilføres flere oppgaver når de ser dagens lys i 2020.

