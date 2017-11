KrF lar småkommunene Leka og Bindal forbli selvstendige

NTB Innenriks

Regjeringen tvang opprinnelig Leka kommune i Nord-Trøndelag og Bindal på Helgeland i Nordland til å slå seg sammen med de nordtrønderske kommunene Vikna og Nærøy. Når KrF nå mener at de to første må få fortsette som før, sikrer de flertall i Stortinget for at akkurat disse småkommunene får muligheten til å be om reversering, skriver Aftenposten.

Stortinget besluttet 8. juni at i alt 15 kommuner skal tvinges til sammenslåing. Det var imidlertid bare Leka og Bindal som var sikre på at de ville be om reversering hvis de skulle få denne muligheten etter valget. For de øvrige kommunene blir tvangsvedtakene stående.

KrF åpner imidlertid for at også sammenslåingen av Sandnes og Forsand til Nye Sandnes kommune, kan omgjøres. I Forsand er det nemlig blitt politisk flertall mot den frivillige sammenslåingen i etterkant av stortingsvedtaket i juni.

(©NTB)