Jenter bedre på samarbeid i skolen

Pisas kunnskapstest er knyttet til matematikk, lesing og vitenskap. Men tallene som ble lagt ut tirsdag, er en test på et fjerde område – nemlig samarbeid mellom elever.

Norge får i alt 502 poeng, som er over OECD-gjennomsnittet, og havner på 19. plass over totalt 51 land som er med i undersøkelsen. Land som scorer høyt, er Japan, Sør-Korea, Singapore, Canada, Estland og Finland. Gjennomgående blant alle landene er at jenter viser bedre evne til å samarbeide enn gutter.

Norge, som har lavere snittpoeng enn både Sverige og Finland, har et mindre gap mellom gutter og jenters samarbeidsevne. Norske jenter får 518 poeng for samarbeidsevne, mens norske gutter får 487 poeng.

Samtidig er gapet mellom svenske jenter og gutters samarbeidsevne på 42 poeng, mens gapet mellom finske jenter og gutters samarbeidsevne er på hele 48 poeng.

Undersøkelsen, som er gjennomført på 15-åringer, viser at det ikke er forskjell mellom elever fra ulike sosiale bakgrunner eller mellom innvandrere og ikke-innvandrere. Men skoler og klasser med elever fra ulike bakgrunner gjør det bedre.

Undersøkelsen ble utført i 2015, i samsvar med kunnskapstesten, men tallene om elevers samarbeidsevner er først offentliggjort nå. Testen av samarbeidsevnen ble utført på data. Elevene gjennomførte et simulert gruppearbeid hvor de jobbet med virtuelle, datastyrte klassekamerater.

