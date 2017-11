Jensen mener Meyer fikk mange advarsler

NTB Innenriks

Det kommer fram i svarene som Jensen tirsdag sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget, sier hun.

– Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, poengterer finansministeren.

Seks spørsmål

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte for en uke siden et brev til Jensen hvor hun ble bedt om å svare på seks spørsmål om saken.

Sentralt i saken står hvilken kontakt det har vært mellom departementet og SSB-direktøren, og om Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk.

Komiteen skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet. At finansministeren vil bli møtt med flere utdypende spørsmål fra Stortinget er høyst sannsynlig.

Ber om ro

Omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SBB) endte nylig med at Christine Meyer måtte gå av som direktør for det statlige statistikkbyrået etter å ha havnet i åpen konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

– Dette har vært en krevende sak for mange, ikke minst for de ansatte i SSB. Nå trenger byrået først og fremst ro. Det må vi alle bidra til, sier Jensen.

Svarbrevet til komiteen er på ni sider, noe som gir en pekepinn på kompleksiteten i SSB-bråket.

