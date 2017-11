Goliat-stans trekker ned oljeproduksjonen

NTB Innenriks

Det viser de foreløpige produksjonstallene fra Oljedirektoratet (OD). Totalt produserte industrien 1.901.000 fat olje, NGL og kondensat per dag i oktober, Det er en oppgang siden september, men likevel ikke på nivå med forventet produksjon.

Produksjonen i oktober fordeler seg på 1.540.000 fat olje, 330.000 fat NGL og 31.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.

Nedstengningen av Goliat og lavere enn forventet produksjon på Gina Krogh er årsakene til at oljeproduksjonen er 4,5 prosent under OD sin prognose. Hittil i år er den totale oljeproduksjonen 0,9 prosent under prognosen.

På flere felt, som Snorre og Ivar Aasen, har oljeproduksjon økt siden september, men det er ikke nok til å veie opp for konsekvensene av problemer på Gina Krogh og Goliat.

