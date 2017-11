Forsvarer: – Drapssiktet kvinne er meget syk

NTB Innenriks

– Jeg har ikke fått snakket med henne. Hun er meget syk. Dette er en tragisk sak på begge sidene, sier forsvarer Ulf E. Hansen til NTB.

Kvinnen ble pågrepet mandag kveld i huset til den drepte kvinnen noen kilometer fra Finnsnes. Hun er overført til helsevesenet.

– Hun er innlagt på psykiatrisk sykehus. Jeg har vært i kontakt med sykehuset, og vi er enige om at jeg holder meg i ro til situasjonen er mer avklart og til hun er kommet i bedre form, sier Hansen.

Vurderer fengsling

Politiet opplyste tidligere tirsdag at de ikke har fått avhørt kvinnen.

– Nå er det viktig at rettspsykiatere kommer inn i bildet raskt, og at de kommer i gang, sier forsvareren.

Politiet venter med å avhøre kvinnen til helsepersonell mener det er forsvarlig. De vurderer også hvordan de skal gå videre når det gjelder varetektsfengsling.

– Helsesituasjonen til den siktede kvinnen er et viktig element i vurderingen av varetektsfengsling. Det er mulig vi må finne et alternativ til fengsling, basert på kvinnens helsesituasjon, sier påtaleansvarlig politiadvokat Marie Lygre.

– Dypt tragisk

Drapet har gått sterkt inn på lokalsamfunnet.

– Det er fortsatt en betydelig jobb å gjøre med ivaretakelse av pårørende og andre berørte, både i forhold til offer og gjerningsperson. Dette er en dypt tragisk og opprivende hendelse, som setter spor i et lite lokalsamfunn, sier rådmann Bjørn Fredriksen i en pressemelding.

Også ordfører Geir-Inge Sivertsen er sterkt berørt av tragedien.

– Vi har et lokalsamfunn som er rammet av både sjokk og sorg, og våre tanker går til to familier som har det veldig vanskelig for øyeblikket, sier Sivertsen.

Kommunen har satt ned kriseteam som ivaretar berørte.

– I denne saken er det mange som er direkte rammet, og Lenvik kommune gjør det vi kan for å følge opp de berørte i den vanskelige tiden, sier ordføreren.

Rykket ut etter trusler

Politiet fikk den første meldingen knyttet til saken mandag klokka 12.15. Den dreide seg om en kvinne som truet med kniv. Da politiet kom fram, hadde hun forlatt stedet. Det ble iverksatt søk, og den etterlyste kvinnen ble tre og en halv time senere funnet sammen med den drepte kvinnen i hennes hjem.

Politiet understreker at de er trygge på at de har pågrepet rett person. Den 21 år gamle kvinnen er bosatt i nærheten av den drepte kvinnen, og de to skal kjent hverandre.

– Hun er helt ukjent for politiet fra før, opplyser regionlensmann Arnold Nilsen på Finnsnes.

Kvinnen i 80-årene er ikke formelt identifisert, og politiet vil derfor foreløpig ikke frigi navnet hennes.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe om drapsvåpenet.

