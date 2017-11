Bondelaget ber Helgesen fatte nytt ulvejaktvedtak

NTB Innenriks

– Departementet trenger ikke å anke saken. Det må fatte et lovlig vedtak. Det vil løse problemet, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til NTB.

Tingretten mener myndighetene har begått saksbehandlingsfeil og feil i rettsanvendelsen med hensyn til lovens krav om at jakta ikke skal true bestandens overlevelse. Dermed vant WWF Verdens naturfond fram med kravet om en midlertidig stans i ulvejakta inntil domstolen har behandlet spørsmålet om norsk ulveforvaltning er lovlig.

– Det er ikke holdbart at en forvaltningsfeil skal utsette beitedyra for store lidelser og bøndene for store tap, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag, i en pressemelding.

– På bakgrunn av rettens vedtak, må departementet skrive et nytt, holdbart vedtak umiddelbart. De må fylle de kravene til begrunnelse som retten har etterlyst i avgjørelsen, og det kan gjøres raskt, sier Frogner videre.

(©NTB)