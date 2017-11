Barne-sirkustrupp klare for nobelkonserten

NTB Innenriks

Le Petit Cirque består av barn i alderen 6–15 år og utfører «halsbrekkende stunts og spektakulære sceneforestillinger», ifølge en pressemelding fra arrangørene av fredspriskonserten.

– Vi er stolte over å kunne bekrefte at Le Petit Cirque skal opptre på Fredspriskonserten hvor de vil fremføre et show spekket med farger, musikk og grensesprengende akrobatikk, akkompagnert av fullt orkester og lokalt barnekor, sier konsertens produsenter Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag.

I løpet av 49 måneder på turne har kompaniet spilt inn over 40 millioner kroner til humanitært arbeid og til internasjonale hjelpeorganisasjoner, ifølge arrangørene.

Årets fredspriskonsert går av stabelen 11. desember i Telenor Arena og er en musikalsk hyllest til nobelprisvinneren ICAN. På programmet i år står blant annet John Legend, Zara Larsson, Matoma og Sigrid. Mandag ble det klart at Alan Walker måtte avlyse sin planlagte nobel-opptreden i år.

(©NTB)