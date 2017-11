26-åring dømt til sju og et halvt års fengsel for voldtekt i Bergen

NTB Innenriks

26-åringen ble i sommer dømt i Bergen tingrett til fengsel i fem år og ti måneder for voldtekt av en kvinne, voldtektsforsøk av en annen, samt skremmende oppførsel mot en tredje kvinne. Han hevdet han er uskyldig, og anket saken til Gulating lagmannsrett, som ikke trodde på mannen og skjerpet straffen betraktelig, skriver Bergens Tidende.

Han er dømt for å ha voldtatt en kvinne i sin leilighet natt til 24. juli 2016. Natt til 5. august 2016 lånte han telefonen sin til en kvinne i Byparken og skal deretter ha antastet henne.

25 minutter senere skal han ha forsøkt å voldta en ung kvinne i Fosswinckels gate.

– Jeg synes det er en tydelig og god dom der de beskriver hvor alvorlige hendelsene er for de fornærmede. To av dem har fryktet for sine liv, og det har fått stor innvirkning på deres liv i etterkant. Den tredje kvinnen fryktet for å bli voldtatt. Også hun opplevde hendelsen som alvorlig og skremmende, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Mannen er også dømt til å betale to av kvinnene til sammen 270.000 kroner i oppreisningserstatning. Dommen var enstemmig på alle punkter.

26-åringens forsvarer, advokat Steinar Moritz Andersen, sier han synes dommen var streng, men at han ikke har diskutert en eventuell anke med sin klient.

