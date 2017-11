Syria-farer fra Verdal dømt for terrordeltakelse 

NTB Innenriks

Dommen falt i Oslo tingrett mandag, melder TV 2.

Den 34 år gamle mannen var tiltalt for blant annet å ha inngått avtaler med en eller flere personer tilknyttet IS om å «begå, eller medvirke til å begå, en eller flere straffbare handlinger, med den hensikt å skape alvorlig frykt i den syriske befolkningen og tvinge regjeringen til å gi fra seg makten».

Han var også tiltalt for å ha deltatt i trening og opplæring i landet, og at han sammen med andre bevæpnede personer deltok i militære operasjoner.

Nektet straffskyld

Trønderen nektet straffskyld for alle terroranklagene som påtalemyndigheten har rettet mot ham etter oppholdet i Syria fra november 2014 til april 2016. Han hevder han ikke var involvert i militær tjeneste for IS, men at han dro til Syria for å hjelpe lokalbefolkningen mot Bashar al-Assad.

Retten finner det imidlertid bevist utover rimelig tvil at han objektivt sett inngikk en reell avtale med IS om å begå straffbare handlinger som beskrevet i straffeloven, eller medvirke til dette.

Lengst i IS-kontrollerte områder

Etter en samlet vurdering av bevisene finner retten det også bevist utover rimelig tvil at han forsto at han inngikk slik avtale ved denne atferden, og at han gikk aktivt inn i IS' militære operasjoner med den hensikten å skape frykt i den syriske befolkningen og kjempe mot Assad-regimet for kalifatet.

34-åringen er den nordmannen som har oppholdt seg lengst i IS-kontrollerte områder og deretter kommet tilbake til Norge.