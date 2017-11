Parkeringsavgiften femdobles på sju pendlerparkeringer

NTB Innenriks

Fra og med 2. desember femdobler Bane Nor parkeringsavgiften på sju stasjoner i Oslo-regionen: Drammen, Asker, Stabekk, Strømmen, Lørenskog, Ski og Høvik.

Den offisielle begrunnelsen for den prisøkningen er sprengt kapasitet på stasjonene, melder Nettavisen. Ifølge Bane Nor er det kapasitetsutfordringer ved både pendlerparkering og dagparkering.

– Vi ser mange steder, særlig i byer og tettsteder, at ikke-reisende benytter dagparkeringen ved stasjonen fordi dette er det rimeligste parkeringsalternativet i nærheten. Dermed er det ved mange stasjoner et problem at dagparkeringen fylles opp svært tidlig om morgenen. Vi håper å redusere dette problemet nå som vi nærmer oss det lokale prisnivået noe, sier direktør Knut Ø. Ruud Johansen i Bane Nor Eiendom.

På Høvik stasjon sto imidlertid parkeringsplassene tomme mandag morgen.

– Det er virkelig ikke sprengt kapasitet her. Jeg parkerer her hver dag og har aldri hatt problemer med å finne parkeringsplass, sier Corey Proulx.

