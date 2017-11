Ni års fengsel for drapsforsøk på ekskone

NTB Innenriks

Mannen slo den fornærmede med brekkjern flere ganger i hodet, opplyser NRK.

Han erkjenner at han hadde med seg et brekkjern, men kan ikke huske at han slo kvinnen med det. Aktor i saken, Dennis Danielsen, mener på sin side at drapsforsøket var planlagt.

I tillegg til ni års fengsel er mannen dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til hvert av de tre barna deres.

– Statsadvokatens påstand reflekterer straffenivået vi har hatt for drapsforsøk, og jeg er derfor fornøyd med dommen, sier kvinnens forsvarer Hilde Ulland.

