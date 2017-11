Mann tilfeldig offer for drapsforsøk med øks i Trondheim

NTB Innenriks

Søndag kveld gikk Trøndelag politidistrikt ut og ba om tips om en mann de trodde hadde blitt utsatt for en straffbar handling, skriver Adresseavisen. Politiet ville da ikke gi ut noe særlig informasjon om hva som hadde skjedd.

Mandag sier politioverbetjent John Ola Volden til avisa at bakgrunnen for etterlysningen var at en mann i 20-årene meldte seg til politiet natt til søndag og fortalte at han hadde slått en person i hodet med en øks.

Volden opplyser at mannen ankom Trondheim lørdag kveld med et mål om å ta livet av noen, ifølge mannen selv.

På et industriområde på Lade slo han den berusede mann i hodet med en øks, før han meldte seg til politiet. På åstedet fant politiet blod, men offeret var forsvunnet. Politiet fryktet mannen lå hardt skadd og la derfor ut etterlysningen.

Søndag kveld meldte den fornærmede mannen i slutten av 30-årene seg til politiet. Han hadde kommet seg hjem til sin egen leilighet. Mannen er avhørt og er nå på sykehuset til undersøkelser, opplyser politiet til avisa. Han skal ikke være livstruende skadd.

Gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk og fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett mandag. Etter pågripelsen ble det gjennomført en såkalt prejudisiell observasjon av siktede, utført av en psykiater.

Motivet for volden er ikke kjent, og politiet fester lit til mannens forklaring.

