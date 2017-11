Intenst budsjettarbeid på overtid 

NTB Innenriks

De fire partiene på borgerlig side hadde kontakt og jobbet mandag kveld videre på Stortinget med å komme til enighet om neste års statsbudsjett.

– Vi har noen uavklarte saker, men vi jobber så raskt vi kan, sa Høyres Nikolai Astrup til NTB en halvtimes tid før partenes selvpålagte frist utløp klokken 18 mandag kveld.

– Vi har en løpende dialog med Venstre og KrF, slo han fast.

Han var usikker på om det ville bli et nytt forhandlingsmøte allerede mandag kveld.

KrF-leder Knut Arild Hareide beskrev tidligere samme dag fristen som «veldig optimistisk».

– Men vårt mål er å greie dette innen rimelighetens tid. Da har jeg sagt fra nå og ett døgn framover i tid, sa han til NTB.

– Manglende respekt

Opposisjonen melder seg nå med kritikk over at budsjettprosessen nok en gang drar ut.

– Det er alvorlig at forhandlingsfristen ryker, og det viser en manglende respekt for Stortinget, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun viser til at de fire partiene allerede har «presset gjennom en svært utsatt frist for forhandlingene» som de burde respektert.

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet satte seg 7. november ned sammen med Venstre og KrF for å forhandle om neste års statsbudsjett.

Allerede 26. oktober ble finansdebatten utsatt fra mandag 27. november til mandag 4. desember. Samtidig ble tiden mellom finanskomiteens innstilling og debatten knappet inn.

Lærernorm

Det har flere ganger vært påpekt at inndekning – hvor man skal hente penger for å kunne betale for partienes hjertesaker – har skapt størst problemer i forhandlingene. Regjeringspartiene har liten sans for KrFs ønske om å finansiere sine hjertesaker med økte avgifter på godteri og brus.

I tillegg har KrF stått hardt ned på krav av mer prinsipiell karakter, som lærernorm og pleiepenger.

Frps Helge André Njåstad bekreftet overfor NTB tidligere mandag at det både er penger og prinsippsaker det står om.

– Ja, det handler litt om penger og litt om saker. Vi er fire partier med ulike saker som vektlegges, men vi har håp om å få en avtale der alle kan gi og ta, sier han.

Samtalene var mandag fortsatt ikke formelt sett flyttet opp ett hakk, til de parlamentariske lederne i de fire partiene. Det har skjedd flere ganger tidligere når forhandlingene mellom de fire finanspolitiske talspersonene har kjørt seg fast.

