Ingen avklaring om prisen på det dyre legemiddelet Spinraza

Årsaken er at forhandlingene mellom legemiddelfirmaet og sykehusinnkjøp HF ikke har ført fram, melder NRK.

I slutten av oktober avgjorde Beslutningsforum for nye legemidler at prisen var for høy til at legemiddelet Spinraza kunne innføres i Norge for barn med den alvorlige muskelsvinnsykdommen spinal muskelatrofi.

Prisen er på hele 1 million kroner per dose.

Beslutningsforum er i forhandlinger med legemiddelselskapet Biogen om prisen. I forrige uke ble det kjent at spørsmålet om Spinraza kunne behandles på et ekstraordinært møte mandag, dersom forhandlingene hadde ført fram.

Beslutningsforum opplyser imidlertid til Dagens Medisin at forhandlingene ikke er ferdige.

– Vi er nå i forhandlinger med legemiddelselskapet og ønsker ro rundt arbeidet, sier leder Lars Vorland.

