Frp-politiker byttet parti etter sextrakassering

I Bergensavisen forteller Økland om hvordan hun opplevde å bli utsatt for trakassering fra mer sentralt plasserte personer i partiet. En av dem skal ha foreslått at hun stilte opp lettkledd i mediene for å få sitt nasjonale gjennombrudd, sier hun til avisen.

Målet med å dele historiene om hva hun har opplevd er å vise at seksuell trakassering også er et problem i politikken. I kjølvannet av #metoo-kampanjen på Facebook har omfattende trakassering – først og fremst utført av menn med makt overfor yngre og mindre mektige kvinner – blitt avdekket på en rekke felter. Mediene og kulturlivet har vært mye omtalt, mens Anniken Huitfeldt (Ap) og Tina Bru (H) har etterlyst fortellinger fra politikken.

Økland tror problemet er like utbredt i politikk som næringsliv, men tror mange lar være å fortelle om det.

– Man prøver gjerne å beskytte sitt eget parti og egne folkevalgte, fordi politikken er mer personorientert enn næringslivet.

23-åringen opplevde det som at hennes varsler ikke ble tatt på alvor.

– Dette er neppe spesielt for enkelte partier. Det er nok diverse grums i de fleste partier, sier Økland, som i dag er Høyre-medlem

