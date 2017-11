Dagbladet: Anne Enger til Nobelkomiteen

NTB Innenriks

Det opplyser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet.

– Så vil hun rykke inn som fast representant om to år, sier han til avisen.

Enger synes det er hyggelig at ledelsen i partiet mener hun har bakgrunnen som skal til for å gå inn i et slikt verv.

– Jeg er veldig glad for tilliten og går til det ærefulle vervet med ydmykhet, sier hun.

Hun sier hun måtte be om betenkningstid da forespørselen kom.

– Jeg måtte tenke meg om, fordi det er krevende. Jeg har nettopp lest gjennom Geir Lundestads Nobel-bok og har stor tillit til systemet rundt komiteen, sier hun, og legger til at det er med ærefrykt at hun vil ta fatt på oppgaven.

Vedum fremhever at Enger har en mangfoldig bakgrunn. Hun har erfaring som statsråd, som fylkesmann, men har også ledet Redningsselskapet og vært styreleder ved Nationaltheatret og Sykehuset Innlandet.

– Anne er ei klok dame. Hun har lang erfaring som folkevalgt, er vant til å lytte og bruke sitt folkelige skjønn. Anne satt åtte år i utenrikskomiteen, hun har 16 års erfaring som folkevalgt på Stortinget, hun har vært statsråd og fungerende statsminister, sier Vedum.

