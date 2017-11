Ap og Venstre vil stanse Carl I. Hagens vei til Nobelkomiteen

NTB Innenriks

Fremskrittspartiet har ikke snudd etter all kritikken partiet har fått for å nominere tidligere partileder Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Nå vil Arbeiderpartiet og Venstre å lansere et forslag å stanse prosessen. Forslaget vil gå ut på at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan utpekes til komiteen, skriver Aftenposten.

– Det vil ikke være som en lov, men Stortinget gir da uttrykk for en holdning. Mitt håp er at møtet hos stortingspresidenten fører til at Frp vurderer nominasjonen på ny, sier Jonas Gahr Støre.

Venstres Abid Raja mener det vil være absurd dersom Carl I. Hagen, som nå er vararepresentant til Stortinget, skulle bli tildelt en plass i Nobelkomiteen og samtidig kan bli sittende i utenrikskomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Carl I. Hagen kan altså få ansvar for sikkerhetstjenestene i Norge, føre tilsyn og kontroll med regjeringen og samtidig skal han dele ut Nobels fredspris. Det er et komplett sammensurium, sier Raja.

Det er Stortinget som skal forvalte Alfred Nobels testamente og deriblant utnevne hvem som skal sitte i Nobelkomiteen. Mandag klokken 13.30 møtes presidentskapet og de parlamentariske lederne på Stortinget i et forsøk på å løse striden om nominasjonen av Hagen.

