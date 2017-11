Aktor: – Paralleller til trygdebedrageri

NTB Innenriks

Oslo katolske bispedømme (OKB) og deres daglige leder er tiltalt for medlemsjuks, men både bispedømmet og økonomisjefen erklærte seg ikke skyldige da rettssaken startet mandag, skriver Dagen.

Aktor Kristian Jarland viste i sitt innledningsforedrag til at fra 2010 til 2015 ble tilskuddet mer enn doblet og at OKB urettmessig har fått statsstøtte med omtrent 40 millioner.

– Saken har paralleller til klassisk trygdebedrageri, sa aktor.

Bispedømmet ble i november i fjor ilagt et forelegg på 1 million kroner fordi ansatte i perioden fra 2011 til 2014 brukte telefonkatalogen til å finne fram til personer med «katolsk-klingende navn». Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene og oppga dem som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.

– OKB mottok forelegg på bot som foretaksstraff for ett år siden. Forelegget ble ikke vedtatt. Begrunnelsen for dette var at ingen som har opptrådt på vegne av OKB, anses å ha begått bedrageri. Påtalemyndigheten har derfor valgt å sende forelegget til tingretten som tiltale. OKB vurderer saken på samme måte som i fjor, skriver bispedømmets forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit, i en SMS NTB søndag.

OKB mener de ikke har gjort seg skyldige i grovt bedrageri, slik påtalemyndigheten mener.

– Grovt bedrageri innebærer at noen med hensikt har prøvd å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning. Vi mener dette ikke har vært tilfelle her, sa administrativ leder i OKB, Lisa Wade, etter at bispedømmet ikke vedtok millionboten.

Wade, som sluttet i jobben i april, erkjente at det å lete etter katolsk-klingende navn i telefonkatalogen, var «lite gjennomtenkt».

Oslo tingrett har satt av en uke til behandlingen av saken.

