Solberg støtter oppgjør mot trakassering i politikken

– Det er bra. Vi skal alltid se på oss selv og vurdere om vi er gode nok, sier Solberg til NTB.

– Vi vet det finnes episoder i alle partier om uønsket oppmerksomhet som har blitt påtalt og har fått reaksjoner. Men det kan godt tenkes at det er mer som det ikke er varslet om, tilføyer hun.

Oppmerksomheten har vært stor om ulike hendelser i norsk mediebransje og kulturliv. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt og Høyres Tina Bru slo fredag fast overfor VG at trakassering forekommer i politikken også. Lørdag kom Venstres Guri Melby med samme budskap overfor TV 2.

– Åpenhet er første skritt. Det gjør det litt lettere å varsle, gi beskjed og snakke om dette, sier Solberg, som hevder Høyre har jobbet mye med slike spørsmål i egen organisasjon.

– Det er et ledelsesansvar i enhver bedrift og organisasjon å sørge for at kulturen er fri for seksuell trakassering. Trakassering i enhver form er forbudt i arbeidslivet, sier Solberg.

Hun reagerer skarpt på fortellingene som har nådd offentligheten de siste dagene.

– Flere av historiene, for eksempel fra kulturlivet, er jo ikke bare langt over grensen for hva som er akseptabelt. Det er kriminelt og straffbart, sier hun.

På spørsmål om hun selv er blitt utsatt for trakassering eller ubehagelige hendelser, svarer hun som følger:

– Jeg tror alle unge jenter på et eller annet tidspunkt har opplevd uønsket oppmerksomhet, men jeg vil ikke kalle det trakassering. Jeg har alltid klart å gi klar beskjed om at dette er jeg ikke interessert i, og blitt respektert for det.

