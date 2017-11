Nordmenn klikker jula inn på nett 

NTB Innenriks

De siste tre årene er andelen som vil kjøpe en eller flere julegaver på nett økt fra 42 til 57 prosent. Det viser en undersøkelse fra november, gjennomført av Respons Analyse for Sparebank 1.

– Jeg tror forklaringen er at stadig flere og bedre nettbutikker gjør netthandel enklere og mer attraktivt, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

Der netthandel en periode var en trussel mot de fysiske butikkene, er nå de fleste butikker på nett og kan konkurrere. Dermed kan forbrukere handle og bestille i ro og mak fra sin lokale butikk på nett og slippe kø og kaos i julestria. Forbrukerrådet bekrefter at flere klikker jula inn enn før.

– Det kan gå fort i svingene, og det er greit å vite at du har angrerett om du handler på nett. Litt kritisk bør du være, sier senior kommunikasjonsrådgiver Guro Birkeland Tangen i Forbrukerrådet.

I ro og mat

Ifølge årets undersøkelse er det 11 prosent som planlegger å ta unna mesteparten av gavene på nett. De ivrigste er unge voksne i alderen 25–34 år, der 51 prosent vil kjøpe en god del eller de fleste gavene på nett. At unge handler mer på nett enn eldre, vil ifølge Gundersen i Sparebank 1 øke netthandelen fremover.

Norges største dagligvarehandel på nett, kolonial.no, har også merket at folk trekkes til skjermen.

– Flere og flere ser at det er billig, tidsbesparende og enkelt å bestille på nett. Vi ser en kraftig vekst når det blir ekstra travelt i butikkene, og folk har knapt med tid. Vi ser også at folk vil velge selv, og før jul har de mange og forskjellige ønsker, de vil ha et bredt utvalg, sier gründer og daglig leder Karl Munthe-Kaas.

Flere av matkasseleverandørene NTB har snakket med sier at interessen for ferdigutvalgte julevarer ikke er spesielt stor. Det kan tyde på at folk har helt spesifikke krav til jula.

Kravstore

Tom Sørby har i 11 år drevet Norgescatering fra Drammen og opplever en tendens til at privatkunder bestiller maten til juleselskaper i stedet for å lage alt selv.

– Det typiske er å bestille et bredt utvalg julemat, levert på døra, til selskap med 10–15 gjester. Vertskapet setter høye krav til kvalitet, sier han.

Sørby mener trenden med hjemmelaget mat, laget fra bunn, ligger som en bakenforliggende årsak til at folk paradoksalt nok ikke lager maten selv.

– Det tar tid å lage mat på denne måten og til mange mennesker, og folk har mye annet de vil gjøre. Så har du kanskje litt latskap, folk syns det er deilig å slippe, og de har råd til å sette bort jobben, sier han.

– Men på julaften vil vel folk lage maten selv?

– Det er ikke vårt inntrykk. Vi leverer ikke på helligdagene, men vi får mange forespørsler. Vi kunne jobbet for fullt, 24 timer i døgnet, julaften, førstedag og andredag om vi ville, sier Sørby.

Svigers røntgenblikk

Høye krav til en perfekt jul gjelder også for hvordan hjemmet framstår. CityMaid dekker store deler av landet. Deres «julevask» omfatter flater som folk visstnok frykter kan bli utsatt for kritiske blikk fra julegjester.

– Vi har allerede solgt en del av disse nå, det kommer enda flere når det nærmer seg julaften, og folk får vaskepanikk. Men da er vi gjerne fullbooket. Jula kommer utrolig nok overraskende på hvert år, sier digital markedsfører Vibeke Scavenius i CityMaid.

Forbrukerrådet tror behovet for å senke skuldrene overvinner stoltheten hos noen, men langt fra alle.

– Det er nok fortsatt en terskel for en del av oss. Mange legger fortsatt en viss stolthet i at de skal ha laget og gjort iallfall noe selv før julekvelden er her, sier Tangen.

(©NTB)