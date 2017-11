Mobbeoffer får erstatning av Trondheim kommune

NTB Innenriks

19-åringen ble så plaget på ungdomsskolen at hun både fikk posttraumatisk stresslidelse og ble medisinsk invalid, melder NRK.

Erstatningssummen i den utenomrettslige avtalen er konfidensiell. Forliket inneholder også flere andre punkter som kommunen skal oppfylle.

Til NRK sier foreldrene at datteren deres «endelig er blitt hørt». Samtidig understreker de at det ikke er noen vinnere i denne saken og peker på at «tapt skoletid både i fortid og framtid, manglende sosialisering med medelever og en ødelagt ungdomstid er noe som aldri kan erstattes eller repareres».

Mobbingen foregikk i flere år, og mye av den foregikk på sosiale medier.

Familiens advokat Arvid Kjærvik sier at det totalt sett var bedre for 19-åringen å inngå et forlik enn å måtte gå gjennom en rettssak.

– Formannskapet skal godta avtalen i et lukket møte tirsdag, og før det er gjort, er saken ikke ute av verden, understreker Kjærvik.

Trondheim kommune ønsker ikke å kommentere forliket utover at kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier at kommunen er fornøyd med å ha kommet til en løsning som begge parter kan være fornøyd med.

