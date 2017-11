Ingen alvorlig skadd i møteulykke i Hamarøy

NTB Innenriks

– To personer ble fløyet i luftambulanse til Harstad sykehus, mens den tredje personen ble sendt i ambulanse til Nordlandssykehuset i Bodø, opplyser operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB.

Sykehuset opplyser til NRK at de to som ble sendt til sykehuset i Harstad, er en mann og en kvinne i 60-årene. Begge er lettere skadd. Den tredje personen, en kvinne i 20-årene, fikk moderate skader, opplyser politiet.

Ulykken skjedde da to personbiler frontkolliderte etter at den ene kom over i motgående kjørefelt. Det ble store skader på kjøretøyene.

Veien ble sperret etter kollisjonen mens de tekniske undersøkelsene og oppryddingen etter ulykken pågikk.

Ulykken skjedde på E6 ved Strindberg sør for Innhavet i Hamarøy kommune. Politiet fikk beskjed om kollisjonen klokken 14.20 søndag.

