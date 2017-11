Etterlyste turgåere sov i snøhule

NTB Innenriks

Bergens Tidende skriver at de tilbrakte natten i snøhule, og politiet bekrefter søndag morgen at begge er i god behold og at redningsaksjonen er avsluttet.

De to mennene ble meldt savnet etter at de ikke møtte opp som avtalt på Hallingskeid hytte ved Bergensbanen lørdag kveld.

Politiet fikk melding om turgåerne klokken 20.40. Mennene, som er erfarne turgåere og turledere for Den Norske Turistforening, var på vei fra Upsete fjellstove til Hallingskeid hytte. Turen er drøyt halvannen mil.

Letemannskap fra Røde Kors med snøscootere reiste opp med beredskapstog og søkte fra både Hallingskeid og Upsete. Et redningshelikopter fra Florø deltok også i søket.

Det skal ha vært dårlig vær og mye løssnø i området.

