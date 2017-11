Det spøker for budsjettfristen

NTB Innenriks

Da de gikk fra hverandre fredag, var ambisjonen klar om å møtes på nytt søndag ettermiddag eller kveld. Slik ble det ikke, og nå kan den selvpålagte fristen for enighet ryke.

I utgangspunktet var målet at regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre skulle bli enige om neste års statsbudsjett innen mandag klokken 18.

KrF: Krevende

– Jeg har fortsatt tro på enighet dersom regjeringspartiene får tatt gode grep, men samtidig tror jeg det blir krevende å nå fristen på mandag, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Det er ikke uvanlig at slike interne frister brytes. I forrige periode var det regelen framfor unntaket. Men fremdeles er ambisjonen å presentere en avtale innen mandag kveld.

– Det vil være en fjær i hatten for oss som er nye, sa Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad etter et drøyt to timer langt forhandlingsmøte fredag kveld.

Inndekning

Njåstad har flere ganger påpekt at spørsmål om inndekning skaper besvær i forhandlingene. For Frp er det i utgangspunktet uaktuelt å øke momsen på brus og godteri og gjøre bensin og diesel dyrere.

– Men ellers har vi strukket oss langt for å få til en enighet, sa Njåstad.

Det første forhandlingsmøtet mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF ble avholdt tirsdag 7. november. Da hadde de fire allerede sikret seg en ukes romsligere tidsramme ved at Stortinget utsatte fristen for finanskomiteens innstilling til 30. november.

(©NTB)