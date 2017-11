Tenåringer tiltalt for tyveri fra flere eldre

NTB Innenriks

De to ungdommene, en gutt på 17 år og ei jente på 16 år, stjal både bankkort og kontanter, smykker og klokker fra eldre mennesker. Ofrene har vært mellom 65 og 92 år gamle.

Noen av bankkortene ble brukt til å bestille varer fra nettet. Tyveriene skjedde hjemme hos ofrene og i et tilfelle også fra sykehjemmet Ammerudhjemmet i Oslo.

Framgangsmåten var den samme i alle tilfellene: En av dem oppholdt offeret mens den andre foretok tyveriene.

De to ungdommene er tiltalt for tyveri og bedrageri etter straffelovens paragraf 321 og 371, noe son gir en strafferamme på to år, men også etter straffelovens paragraf 79, som gir anledning til forhøye den samlede straffen opptil to år.

Saken starter i Oslo tingrett mandag. Det er satt av fire dager til rettssaken.

