12 år gammel jente knivstakk mann på Sørlandssenteret

NTB Innenriks

Ifølge politiet trengte mannen ikke noe legebehandling på sykehus og fikk derfor førstehjelp på stedet.

Mannen skal ha blitt knivstukket inne på butikken XXL, opplyser politiet til Fædrelandsvennen.

Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent, men jenta skal ha vært under omsorg av en barnevernsinstitusjon. Ytterligere tiltak over jenta vurderes nå av barnevernet, opplyser politiet i Agder.

I sommer knivstakk en 15 år gammel jente en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs på samme senter. 17-åringen døde av skadene, og 15-åringen er siktet for drap og drapsforsøk.

Også denne jenta var under omsorg av barnevernet og hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon da drapet skjedde.

(©NTB)