Universitetet i Oslo får knusende rasismekritikk fra likestillingsombudet

Bakgrunnen er en klage fra en ansatt i eiendomsavdelingen ved UiO og Organisasjonen mot offentlig diskriminering. Den ansatte sto i vår fram og hevdet at kolleger ropte apelyder etter ham, kalte ham «black stupid man», «neger» og «jævla apekatt».

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har sett på saken og slår fast at den ansatte ble utsatt for rasistiske og nedverdigende kommentarer, skriver Universitas.

LDO viser til en intern rapport fra universitetet der det også går fram at den aktuelle ansatte ikke var alene om å bli utsatt for diskriminering.

– I tillegg til ord og kommentarer som ble brukt overfor den ansatte, har det ifølge rapporten fra universitetet også blitt brukt uttrykk som «guling», «kineser», og «kvinner bør holde seg på kjøkkenet», skriver likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en uttalelse om saken.

Hun mener det er tydelig at UiO ikke har gjort nok for å hindre eller forebygge trakasseringen, slik de er lovpålagt å gjøre etter diskrimineringsloven.

– At flere har stått for trakasseringen, at den har skjedd over tid og også overfor andre arbeidstakere, har etter ombudets oppfatning gitt universitetet en særlig oppfordring til å iverksette forebyggende tiltak mot slik trakassering. Slike tiltak kan ikke ombudet se at universitetet har iverksatt, skriver LDO.

Universitas har vært i kontakt med UiOs rektor som sier han ikke vil kommentere saken før i neste uke.

