Tidligere SSB-sjef hevder hun advarte Siv Jensen før omorganiseringen

NTB Innenriks

Meyer sier til VG at hun varslet finansminister Siv Jensen (Frp) om at innvandringsforskeren Erling Holmøy var en av dem som skulle flyttes ut av forskningsavdelingen og at dette ville skape bråk – uten at Jensen reagerte.

– Jeg visste at det kunne bli bråk i mediene da vi flyttet Erling Holmøy fra Forskningsavdelingen. Derfor varslet jeg Finansdepartementet om flyttingen på forhånd, forteller Meyer.

Den profilerte forskeren Erling Holmøy er en sentral brikke i konflikten rundt SSB, som endte med at Meyer måtte gå. Han er kjent for sine såkalte innvandringsregnskap, og flere har anklaget Meyer for å forsøke å strupe denne forskningen ved å omplassere Holmøy til statistikkavdelingen.

Finansministeren har tidligere sagt at hun advarte Meyer mot å sette i gang omplasseringen av SSB-ansatte før det såkalte Statistikklovutvalget har levert sin rapport. Jensen har sagt at hun måtte trekke i bremsen for å stoppe prosessen da Meyer likevel begynte å rulle ut planene.

Men ifølge Meyer kom det ingen negative reaksjoner fra Siv Jensen på Meyers omorganisering før den ble et tema i mediene.

– Jeg var i Finansdepartementet flere ganger uken i forveien, og da varslet jeg dem om at Holmøy kunne være en av forskerne som ble flyttet. Jeg fikk ingen reaksjoner om at jeg måtte stoppe prosessen, sier hun til VG.

