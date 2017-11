Tidligere Aftenposten-journalist anmelder journalist for overgrep

NTB Innenriks

Hendelsen skjedde da Harbo var på reportasjetur for Aftenposten.

– Det er litt for min egen del. Jeg angrer på at saken ikke ble anmeldt da det skjedde. Den gangen var jeg veldig sårbar, jeg hadde ikke jobbet meg gjennom det og var veldig sliten. Aftenposten sa at de skulle støtte meg dersom jeg valgte å anmelde det, men de fortalte meg samtidig at saken trolig ville bli henlagt av politiet, og at det ville bli tungt for meg. Derfor valgte vi ikke å anmelde det, sier Harbo til NRK.

Sjefredaktøren i mediehuset der mannen jobber, sier han ikke vil kommentere saken før anmeldelsen foreligger. Den anmeldte mannen ønsker heller ikke å kommentere. Forholdet som er anmeldt, ligger flere år tilbake i tid og er i utgangspunktet strafferettslig foreldet.

På reportasjeturens siste kveld feiret kollegene sammen på et hotellrom, hvor Harbo senere sovnet. Hun har videre fortalt at hun våknet av at en mannlig kollega hadde kledd av henne klærne og forsøkte å ta av henne bh-en. Men hun kom seg unna før noe ytterligere skjedde.

(©NTB)