Politikere ber kolleger fortelle om trakassering

– Den siste tiden har vi hørt mange historie fra filmbransjen, mediebransjen, kulturlivet og næringslivet. Men i politikken er det ingen som har tatt kontakt, sier Huitfeldt til VG.

– Men det er naivt å anta at det ikke skjer, sier Høyres Tina Bru.

Historier om seksuell trakassering og overgrep har økt i omfang i Norge den siste uken i kjølvannet av emneknaggen #metoo, som ble tatt i bruk av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano på Twitter i oktober.

I Norge har blant andre radio- og TV-profilen Aleksander Schau kommet med flere konkrete eksempler på overgrep og misbruk i norsk mediebransje og kulturliv. Bru og Huitfeldt tror politikken har lært av tidligere erfaringer, og de forteller om holdningsarbeid i ungdomspartiene og på lokalt nivå.

– Jeg tror det er viktig at vi i likestillingsarbeidet fremover fokuserer på holdninger. Hvis du lever i en villfarelse om at det å være ekkel er greit, hvor går grensen? Hvis en slibrig kommentar ikke korrigeres, er faren at det skapes en grobunn for verre ting senere, sier Bru.

