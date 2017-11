Ny nedtur på børsen

NTB Innenriks

Dermed havnet indeksen nok en gang under den symbolske 800-poengsgrensen.

Marine Harvest var mest omsatt fredag, et godt stykke foran Statoil, men var også en av hovedindeksens tapere med en nedgang på 3,7 prosent. Grieg Seafood falt med 5,2 prosent, og sjømatbransjen fikk i det hele tatt en tøff avslutning på børsuken.

Blant de større selskapene på hovedindeksen var det bare røde tall å se ved børsslutt, bortsett fra Statoil, som endte på stedet hvil. Yara International falt med 1,1 prosent, DNB med 1 prosent, Telenor med 0,9 prosent og Norsk Hydro med 0,5 prosent.

Blant selskapene som havnet på plussiden, var Thin Film Electronics som fikk en framgang på 2,9 prosent.

På de toneangivende europeiske børsene har det også vært en tøff uke. FTSE 100 i London hentet seg litt inn igjen ved å gå i pluss med marginale 0,02 prosent fredag, mens CAC 40 i Paris falt med 0,08 prosent og DAX 30 i Frankfurt med 0,11 prosent.

Oljeprisen har holdt seg stabil gjennom hele uken og stort sett gått svakt opp. Et fat nordsjøolje ble fredag ettermiddag omsatt for 63,60 dollar, mens et fat amerikansk lettolje gikk for 56,85 dollar.

