NSB venter kaos når togtrafikken mellom Drammen og Asker stenges

Fra og med lørdag og fram til mandag 4. desember skal Bane Nor begynne å oppgradere Lieråstunnelen, noe som medfører buss for tog mellom Drammen og Asker i denne perioden.

Over 300 busser skal settes inn for å frakte NSBs kunder, noe som vil føre til enda mer trafikk på veiene, spesielt i rushtiden morgen og kveld. Dermed vil togstansen påvirke alle trafikanter, inkludert de som bruker bil, ikke bare NSBs rundt 10.000 hverdagspassasjerer. Alle tog på strekningen blir berørt av arbeidene, inkludert Bergensbanen, Sørlandsbanen og Flytoget. NSB er klare på at det kan bli fullstendig trafikkork.

– Det blir mye busser, mye biler, mye folk, mye trafikk. Vi er særlig bekymret for trafikksituasjonen rundt og mellom Asker og Drammen stasjon. Det er for eksempel ikke plass rundt Asker stasjon til å frakte alle reisende hit for å ta toget videre mot Oslo. Derfor kjører vi direktebusser mellom Drammen og Oslo S, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB til NTB.

Hun oppfordrer alle som berøres til å sette seg inn i alle alternative reiseruter, ta høyde for at det blir store forsinkelser og orientere arbeidsgiver om situasjonen.

– Det er viktig å se på andre muligheter i perioden også. Kanskje kan man reise på tider av døgnet med mindre trafikk, kanskje kan man ha hjemmekontor denne perioden, sier Scholz.

Hun opplyser at de siden oktober har gått bredt ut med omfattende informasjon, men likevel venter mange henvendelser fra mandag.

