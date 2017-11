Mann i 20-årene må i fengsel for førerprøvejuks

NTB Innenriks

Så langt er det kommet to dommer i sakskomplekset. Mannen fra Førde ble dømt i en tilståelsessak torsdag, ifølge Bergens Tidende. Tidligere er en mann i Stavanger også dømt til ubetinget fengsel.

– Dette er juks vi ikke kan akseptere og som er en fare for trafikksikkerheten, sier påtaleansvarlig Magnar Pedersen for alle juksesakene.

Oslo-ekteparet som er involvert, mistenkes for å ha reist rundt til ulike steder i Norge med spesialsydde plagg, T-skjorter og skjorter, utstyrt med diverse tekniske hjelpemidler. Så skal de ha tilbudt sine tjenester til personer som skulle avlegge teoriprøve hos Statens vegvesen. I flere tilfeller skal kandidatene ha fått med seg en iPhone skjult i klærne.

– Under prøven har kandidatene kunnet kommunisere med en på utsiden. Det later i all hovedsak til å ha vært Oslo-mannen som har vært denne hjelperen. Vår mistanke er at han, fra utsiden og via iPhone-kameraet, har kunnet se spørsmålene – og så gi det riktige svaret, sier politiinspektøren til BT.

Mannen har delvis erkjent straffskyld. Kona hans nekter all skyld.

Sakene etterforskes av politiet i Larvik, hvor det første tilfellet av juks ble avdekket i august. Politiet frykter at opptil 1.000 personer kan ha jukset seg til førerkort, meldte TV 2 i september. Ifølge politiet og veivesenet er mange av personene som jukser på teoriprøven ganske nylig ankommet Norge.

(©NTB)