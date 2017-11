Krevende slokkearbeid etter fabrikkbrann på Toten

NTB Innenriks

De savnede etter eksplosjonen og brannen ved Metallco Aluminium AS i Vestre Toten kommune er en mann på 50 år og en mann på 30 år. De to skadde er også menn, opplyser politiet.

Politiet fikk melding om brannen på smelteverket litt sør for Eina, klokken 6.20 fredag morgen. I mange timer hadde nødetatene fremdeles ikke kontroll på stedet, men ved 10.30-tiden meldte de at brannen er under kontroll. Brannen er omfattende og det foregår en leteaksjon etter de to savnede.

– Brannen er kraftig redusert, men det brenner fortsatt i indre kjerne av bygget. Det prioriteres å få kjølt ned bygget. Søk etter de to savnede vil starte så snart det er mulig å ta seg inn i bygget, skriver politiet i en orientering fredag formiddag.

Store mengder brannfarlige stoffer i produksjonslokalene til bedriften gjør slokningsarbeidet krevende. Detter er årsaken til at nødetatene har satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt branntomta.

Ovn eksploderte

Brannen skal ha startet ved at det oppsto en eksplosjon i en smelteovn. Deretter skal det skal ha skjedd flere eksplosjoner, og bygningen ble raskt overtent. Bilder fra stedet, viser at ødeleggelsene på industrianlegget er omfattende. Store gasstanker er vekk, og fabrikkbygningen er totalt utbrent.

– Brannvesen, politi og ambulansepersonell er på stedet. Bygningsmassen er veldig ødelagt, sa daglig leder Terje Lofthus i Metallco Aluminium AS til NTB litt før klokka 9.

Raufoss brann og redning får bistand fra Gjøvik brannvesen og Østre Toten brannvesen i slokkearbeidet. Klokken 9.30 melder politiet at seks bolighus i nærheten er evakuert.

Fire ansatte

Det var tre ansatte på jobb da brannen startet. En fjerde ankom omtrent samtidig.

To av de ansatte er savnet, og Lofthus beskriver en vanskelig og tung situasjon for de øvrige ansatte.

– Vi skal prøve å samle alle sammen og snakke med kriseteamet i kommunen, forteller han.

Politiet opplyser at navnene på de savnede vil bli frigitt så snart de pårørende er varslet.

Eksplosjoner

Bedriften, som tidligere het Toten Metall, lager støpelegeringer av skrapaluminium og benytter to gassfyrte smelteovner med kapasitet på 15 tonn hver i produksjonen. I alt er det 21 ansatte ved bedriften.

På bedriftens nettsider står det at produksjonen av aluminiumsbarrer går på døgndrift med arbeidere i fire skift. Årlig produseres smeltes det om totalt 20.000 tonn aluminium i ovnene.

Etter den første eksplosjonen oppsto det en svært kraftig brann. Bilder bedriften selv har lagt ut viste store gasstanker med oksygen og propan på eiendommen.

Geir Vethe, som er nær nabo av Metallco Aluminium forteller til VG at han våknet av et smell fredag morgen.

– Det var vel rundt klokken 06.20. Da sto jeg opp og ringte alarmsentralen, men brannen var allerede meldt inn. Vi fikk beskjed om å evakuere, forteller Vethe.

Brakt til Ullevål

Ved Sykehuset Innlandet får NTB opplyst at den ene av de skadde ble påført lettere skader i brannen, mens den andre er sendt videre med luftambulanse til Ullevål i Oslo.

– Skadeomfanget for vedkommende er ikke kjent, men tilstanden er stabil, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug ved sykehuset.

Hun forteller at helsevesenet rykket til brannstedet med både ambulansebiler og helikoptre.

Riksvei 4 er stengt på stedet, og trafikken omdirigeres. Det skal ikke være fare for spredning.

Vestre Toten kommune satte fredag krisestab. Thune skole og SFO, som ligger like i nærheten, holder fredag stengt som følge av brannen. Alle elevene er hentet, opplyser kommunen.