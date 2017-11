Kongelig besøk på 100-årsjubileum for hørselshemmede

NTB Innenriks

Prinsessen er Hørselshemmedes Landsforbunds høyeste beskytter og var derfor en naturlig og velkommen gjest da forbundet inviterte til festivitas i Rådhussalen fredag kveld.

Prinsessen måtte støtte seg på krykker da hun ankom festmøtet fordi foten hennes brakk i et fall fra hesteryggen da hun deltok i Oslo Horse Show fredag 13. oktober.

Festsalen var fylt med rundt 300 mennesker som både fikk et historisk tilbakeblikk, musikalske innslag, taler og hilsener til foreningen.

Hørselshemmedes Landsforbund har over 62.000 medlemmer og er verdens største organisasjon for hørselshemmede. I 2017 er det 200 lokallag og 19 fylkeslag som utgjør grunnfjellet i organisasjonen.

Rundt 15 prosent av befolkningen har en eller annen form for hørselsproblem, og i 2020 mener forbundet at det trolig vil være over 1 million nordmenn som vil være hørselshemmet.

