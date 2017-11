Ikke kontroll over fabrikkbrann på Toten

NTB Innenriks

Politiet fikk melding om brannen i Metallco Aluminium AS, litt sør for Eina, klokken 6.20 fredag morgen. Tre timer senere hadde nødetatene fremdeles ikke kontroll på stedet. Brannen er omfattende og det foregår en leteaksjon etter to personer som er savnet.

Det skal ha skjedd flere eksplosjoner, og bygningen ble raskt overtent. Bilder som Totens Blad har tatt ved stedet, viser at ødeleggelsene på industrianlegget er omfattende. Store gasstanker er vekk, og fabrikkbygningen er totalt utbrent.

– Brannvesen, politi og ambulansepersonell er på stedet. Bygningsmassen er veldig ødelagt, sier daglig leder Terje Lofthus i Metallco Aluminium AS til NTB litt før klokka 9.

Raufoss brann og redning får bistand fra Gjøvik brannvesen og Østre Toten brannvesen i slokkearbeidet.

Klokka 9.30 melder politiet at seks bolighus i nærheten er evakuert. Det er satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt branntomta.

Fire ansatte

Det var tre ansatte på jobb da brannen startet. En fjerde ankom omtrent samtidig.

To av de ansatte er savnet, og Lofthus beskriver en vanskelig og tung situasjon for de øvrige ansatte.

– Vi skal prøve å samle alle sammen og snakke med kriseteamet i kommunen, forteller han.

Eksplosjoner

– Det skal ha startet med en eksplosjon, og det er en veldig kraftig brann, så det er vanskelig for brannvesenet som er på stedet, sier operasjonsleder Marianne Brun til NRK klokka 8.00.

Brannvesenet opplyser til VG at brannen trolig startet med en eksplosjon i en støpejernskjele. Mens slokkearbeidet har pågått, er det også hørt flere andre eksplosjoner fra området. Bedriftens egne bilder fra anlegget viser flere gasstanker til bruk i produksjonen.

– To personer er fraktet til sykehus, og to andre er savnet. Det er ikke mulig for brannvesenet å gå inn i bygningen, uttalte operasjonsleder Marianne Brun ved Innlandet politidistrikt til NTB ved 7-tiden.

Ved Sykehuset Innlandet får NTB opplyst at den ene av de skadde ble påført lettere skader i brannen, mens den andre er sendt videre med luftambulanse til Ullevål i Oslo.

Skole stengt

– Skadeomfanget for vedkommende er ikke kjent, men tilstanden er stabil, sier kommunikasjonsrådgiver Line Fuglehaug ved sykehuset.

Hun forteller at helsevesenet rykket til brannstedet med både ambulansebiler og helikoptre.

Slokkingsarbeidet omtales som vanskelig. Riksvei 4 er stengt på stedet, og trafikken omdirigeres. Det skal ikke være fare for spredning.

Vestre Toten kommune har satt krisestab. Thune skole og SFO, som ligger like i nærheten, holder fredag stengt som følge av brannen. Alle elevene er hentet, opplyser kommunen.

21 ansatte

Bedriften het tidligere Toten Metall. Den lager støpelegeringer av skrapmetall og benytter to gassfyrte smelteovner med kapasitet på 15 tonn hver i produksjonen. I alt er det 21 ansatte ved bedriften, skriver Oppland Arbeiderblad.

På bedriftens nettsider står det at produksjonen av aluminiumsbarrer går på døgndrift med arbeidere i fire skift. Årlig produseres smeltes det om totalt 20.000 tonn aluminium i ovnene.